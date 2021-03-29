Kapadokya Üniversitesinde öğrencilere acil yardım eğitimi verildi

Kapadokya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım-II Programı öğrencilerine pandemi önlemleri alınarak yüz yüze uygulamalı eğitimler veriliyor. Teorik eğitimlerin yanı sıra verilen uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin eğitimlerini başarıyla tamamlaması amaçlanıyor.

AFAD Uzmanı Mehmet Eskitaş ve Turkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma ekibiyle birlikte yapılan etkinlikte öğrencilerle arazide multiple (çoklu) travmalı ve kaybolan hipotermik kazazedeye müdahale ve transport vaka müdahale çalışması yapıldı. Arazide yapılan etkinliklerle, İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlar canlandırıldı. Acil müdahalelerde oyuncu kullanılarak gerçeklik oluşturuldu.

İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri aldıkları teorik doğum eğitiminden sonra maket üzerinde uygulamalı eğitimi aldılar.