Kapadokya Üniversitesi’nde mezuniyet töreni yapıldı

Kapadokya Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninde düzenlenirken üniversiteden bin 600 öğrenci mezun oldu. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken program daha sonra Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın konuşması ile devam etti. Rektör Prof. Dr. Karasar, “ Bugün bir eğitim öğretim yılının sonuna daha gelmiş bulunuyoruz. Üniversitemizden mezun olan sevgili gençlerimizi tebrik ediyorum. Mezun olan öğrencilerimiz asla kendilerini yalnız hissetmesinler. Ne zaman bir sıkıntıya düştükleri zaman bizim nerede olduğumuzu çok iyi biliyorsunuz. Yeni hayatınızda her şey sizlerle olsun” dedi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın konuşmasının ardından ise üniversitede 10 yıllıdr görev yapan öğretim elemanlarına çeşitli hediyelerin verilmesiyle devam ederken daha sonra ise bölüm birincilerine plaket ve hediyeleri takdim edildi. Kapadokya Üniversitesi mezuniyet töreni öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Kapadokya Üniversitesi mezuniyet törenine, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kapadokya Üniversitesi mütevelli heyet başkanı Alev Alatlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler katıldı.