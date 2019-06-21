Kapadokya Üniversitesi’nde mezuniyet töreni yapıldı

Kapadokya Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi.
Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın konuşmasının ardından ise üniversitede 10 yıllıdr görev yapan öğretim elemanlarına çeşitli hediyelerin verilmesiyle devam ederken daha sonra ise bölüm birincilerine plaket ve hediyeleri takdim edildi. Kapadokya Üniversitesi mezuniyet töreni öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesiyle sona erdi.
Kapadokya Üniversitesi mezuniyet törenine, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kapadokya Üniversitesi mütevelli heyet başkanı Alev Alatlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler katıldı.