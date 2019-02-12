Kapadokya Üniversitesinde Doğu Türkistan meselesi konuşuldu

Kapadokya Üniversitesi Türk Dünyası Kültür Topluluğu tarafından Uygur Türklerinin yaşadığı drama dikkat çekmek amacıyla Doğu Türkistan konulu söyleşi düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Adem Öger, Kapadokya Üniversitesinde düzenlenen “Kardeşine Sahip Çık” adlı söyleşide Doğu Türkistan’da yaşananları anlattı.

Kapadokya Üniversitesinin Mustafapaşa Yerleşkesinde yer alan Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterirken, katılımcılar arasında akademisyenler, siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı da yer aldı.

Söyleşiye, 2014 yılında üç ay süren Doğu Türkistan ziyaretindeki izlenimlerini anlatarak başlayan Doç. Dr. Adem Öger, Çin sınırları içerisinde yer alan ve Uygur Türklerinin yaşadığı coğrafya olan Doğu Türkistan’ın ekonomik, kültürel ve sosyal yaşam alanları ile gelenek ve görenekleri hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra dil, din ve eğitimin yanı sıra birçok konuda Çin baskısına maruz kalan Doğu Türkistan halkının büyük zorluklar içerisinde olduğunu ifade etti.

Doğu Türkistan ziyareti esnasında tanıştığı ve numarasını aldığı 500 Uygur Türküne artık hiçbir şekilde ulaşamadığını ve irtibat kuramadığını da ifade eden Doç. Dr. Adem Öger, “Hiçbir şekilde ulaşamadığım Uygur Türkü kardeşlerimizin akıbeti hakkında bir bilgiye sahip değilim ve yaşadıklarına dair şüphelerim gün geçtikçe artıyor. Aynı şekilde ülkemizde üniversite okuyan Uygur Türkü gençlerimiz var ve onlar da ailelerine ulaşamıyor, haber alamıyor hatta Çin baskısı ve uygulamaları yüzünden vatanlarına dönemiyorlar. Bundan daha acı bir durum olamaz” şeklinde konuşarak, Uygur Türkleri ve Doğu Türkistan konusunda kamuoyunun diri tutularak bu meselenin dünya çapında gündeme gelmesi gerektiğini ve Türk milletine burada büyük bir görev düştüğünü sözlerine ekledi.

Söyleşi, “Doğu Türkistan Hakkında Acı Gerçekler” adlı kısa filmin izlenmesiyle sona ererken, günün anısına Doç. Dr. Âdem Öger’e Türk Dünyası Kültür Topluluğu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 16:33