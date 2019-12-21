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Kapadokya Üniversitesinde Beethoven rüzgarı esti
Beethoven’ın 250. Doğum Yılı Sebebiyle “klasik Keyifler” Tarafından Düzenlenen, Kapadokya Üniversitesinin Ev Sahipliğini Yaptığı 8 Serilik Konserlerin İlki 20 Aralık 2019 Tarihinde Uçhisar Sanat Yerleşkesinde Yapıldı.
Nevşehir 21.12.2019, 16:01 21.12.2019, 16:17
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Beethoven’ın 250. doğum yılı sebebiyle ’Klasik Keyifler^’ tarafından düzenlenen, Kapadokya Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı 8 serilik konserlerin ilki 20 Aralık 2019 tarihinde Uçhisar Sanat Yerleşkesinde yapıldı.
Beethoven 250 konser serisinin “Doğaçlamacı Beethoven” başlıklı ikinci konseri ise 21 Şubat 2020 tarihinde sanatseverlerle buluşacak.
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