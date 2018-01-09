Kapadokya Üniversitesi UNİKOP üyesi oldu

UNİKOP üyesi üniversitelerin rektörleri ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yetkililerinin katıldığı toplantıda konuşma yapan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Toplantıda yeni dönemi iyi geçirmek için istişareler yapılacak, görüş ve öneriler konuşulacak ve Kapadokya Üniversitesinin katılım talebi değerlendirilerek inşallah daha geniş bir aileye dönüşme adımı atılmış olacak. KOP İdaresinin desteğiyle her dönemde yeni işlere imza atılıyor. Birlik ve beraberlik içinde yeni dönemin iyi geçirilmesi adına diğer üniversitelerimizin de desteklerini beklediğimizi ifade ediyorum” dedi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ise konuşmasında Necmettin Erbakan Üniversitesinin dönem başkanlığının hayırlı olması temennilerinde bulunarak, “2016 yılında görev sahamızın genişlemesiyle üniversite sayımız 11’e yükseldi ve bugün de Kapadokya Üniversitesinin katılımıyla bu sayı 12’ye çıkacak. Bu çok ciddi bir akademik birikim ve öğrenci potansiyeli anlamına geliyor. Birliğin kurulmasında amacımız bölge kalkınmasında üniversitelerin daha aktif bir şekilde görev almalarını sağlamaktı” ifadelerinde bulundu.

UNİKOP’un faaliyetlerine ve halka yönelik projeler üretmenin önemine değinen Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Direk halka dönük kültür erozyonunun önüne geçecek uygulamalar yapmak lazım. Bu belli vilayetlerde belli uygulamalarda yapılabilir. Bunun dışında temas ettiği UNİKOP Bilim Fuarı, bildiriler yapılabilir konferanslar yapılabilir. Her sene bir üniversitemizin bünyesinde iki gün sürecek şekilde yapılır ve bölge sorunlarının öne çıkarıldığı bilimsel faaliyet kapsamlarına sokulabilir. Bunun dışında yöresel değerlerimiz var. Anadolu’nun tam çatısını oluşturan vilayetlerdeki üniversiteleriz. Doğuyu ve batıyı birleştiren tam bir geçit noktasıyız. O yüzden üzerimizde tarihi miraslar var bunları da değerlendirip canlandırıp güncellememiz gerekiyor” dedi.

UNİKOP Nedir?

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP), KOP (Konya Ovası Projesi) Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla KOP Bölgesi’nde eğitim veren KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteği ve koordinasyonu ile kurulmuş bir birlik.