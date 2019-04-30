Kapadokya Üniversitesi TÜRKÜNİB üyesi oldu

Kapadokya Üniversitesi Kazakistan’da gerçekleştirilen Türk Konseyi Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) 4. Genel Kurulunda Türk Üniversiteler Birliğine kabul edildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi ev sahipliğinde 23-24 Nisan 2019 tarihleri arasında Türkistan’da gerçekleştirilen Türk Konseyi Türk Üniversiteler Birliği 4. Genel Kuruluna Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan başta olmak üzere birçok ülkeden rektör, diplomat, uluslararası örgüt yöneticileri, uzmanlar, bilim insanları, öğrenciler, kültür ve sanat alanı temsilcileri katılırken Kapadokya Üniversitesi birliğin yeni üyesi oldu.

Türk Üniversiteler Birliği 4. Genel Kurulu Rektörler Toplantısında Türkiye’den Gazi Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi ve Macaristan’dan Szeged Üniversitesi rektörleri üniversitelerini tanıtan sunumlar yaparken, sunumların ardından dört yeni üniversitenin birliğin yeni üyeleri olarak kabul edildiği açıklandı.

Toplantılar sırasında birçok ikili görüşme gerçekleştirildiğini ve bir dizi ikili iş birliği protokolünün imzalandığını belirten Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, “Türk dünyası ortak eğitim alanının hızla büyüdüğü bu günlerde Orhun Süreci sayesinde öğrenci ve personel değişiminde büyük atılım yapacağımızı düşünüyorum. Amacımız birlik üyesi üniversiteler olarak birbirimizi tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak. Kapadokya Üniversitesi birliğe kabul edilen ilk vakıf üniversitesidir. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan’dan paydaşlarımızla birlikte eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde dinamik bir iş birliği gündemi oluşturduk” şeklinde konuştu.

2020 Türk Konseyi TÜRKÜNİB Spor oyunlarının gelecek yıl nevruz bayramında Ahmet Yesevi Üniversitesi ev sahipliğinde Türk Dünyasının kültürel spor oyunlarının da dahil edilerek yapılması da genel kurulda kararlaştırıldı.