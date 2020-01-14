Kapadokya Üniversitesi, Türkiye Belediyeler Birliği ile işbirliği protokolü imzaladı
Kapadokya Üniversitesi önemli bir başlangıca adım atarak, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü imzaladı.
Kapadokya Üniversitesi önemli bir başlangıca adım atarak, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü imzaladı.
Kapadokya Üniversitesi ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında, TBB, belediyeler ve bağlı idareler ile iştiraklerinin yönetici, teknik, idari personeli ve seçilmiş mensuplarının Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programından yararlanması konusunda iş birliği yapıldı.
Programda, İktisadi ve İdari Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri bölümlerinden; Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri bölümlerinden ve Hukuk Fakültelerinden mezun olan personele öncelik tanınarak kontenjan oluşturulacak.
Eğitim alanında yapılan bu önemli anlaşmanın, hem Türkiye Belediyeler Birliğine hem de Kapadokya Üniversitesine büyük katkıları olacak.