Kapadokya Üniversitesi, Türkiye Belediyeler Birliği ile işbirliği protokolü imzaladı

Kapadokya Üniversitesi önemli bir başlangıca adım atarak, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü imzaladı.

Kapadokya Üniversitesi ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında, TBB, belediyeler ve bağlı idareler ile iştiraklerinin yönetici, teknik, idari personeli ve seçilmiş mensuplarının Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programından yararlanması konusunda iş birliği yapıldı.

Belediye hizmetlerinde kalitenin artırılmasına, verimliliğin sağlanmasına ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulmasına katkıda bulunması hedefiyle yapılan iş birliği protokolü kapsamında, her eğitim-öğretim yılında yüksek lisans programında TBB çalışanlarına yönelik 5 kişilik burslu kontenjan olacak. Ayrıca, 2019-2020 eğitim- öğretim yılı için kurumlardan toplam 25 öğrenci kabul edilecek.

Programda, İktisadi ve İdari Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri bölümlerinden; Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri bölümlerinden ve Hukuk Fakültelerinden mezun olan personele öncelik tanınarak kontenjan oluşturulacak.

Eğitim alanında yapılan bu önemli anlaşmanın, hem Türkiye Belediyeler Birliğine hem de Kapadokya Üniversitesine büyük katkıları olacak.