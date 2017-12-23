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Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Hasan Ali Karasar’dan Parmaksız’a Ziyaret

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ve Kapadokya Üniversitesi Genel Koordinatörü Halil İbrahim Ünser, NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız’ı ziyaret etti. Ziyarette NTSO Genel Sekreteri İ. Hakkı Aydoğan’da hazır bulundu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:37
Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Hasan Ali Karasar’dan Parmaksız’a Ziyaret
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NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Kapadokya Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’a görevlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olan ilimize geçtiğimiz aylarda TBMM tarafından kabul edilen kanun ile kazandırılan ve 2. Üniversite olarak kurulan Özel İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı’na ait Kapadokya Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.Dr.Hasan Ali Karasar , Başkan Parmaksız ile genel durum hakkında değerlendirmeler yaparak, tasarlanan projeler ve akademik yıl içerisinde yapılacak etkinlikler ile ilgili bilgiler verdi.

NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kapadokya Üniversitesinin son dönemlerde ciddi bir atılım yaptığını, eğitime yapılan her türlü çalışmaların destekçisi olacaklarını dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi.



 

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