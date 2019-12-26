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Kapadokya Üniversitesi Rektörü Karasar ‘Yeniden Asya Çalıştayı’nda konuştu
Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Ankara’da Düzenlenen “yeniden Asya Çaliştayi’nda Konuştu.
Nevşehir 26.12.2019, 17:51 26.12.2019, 21:20
Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Ankara’da düzenlenen “Yeniden Asya Çalıştayı’nda konuştu.
Türkiye’nin yeni Asya politikaları üzerine analizlerde bulunan Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Türkistan coğrafyasının ve Türk Konseyinin bu politikaların merkezinde bulunması gerektiğini söyledi.
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