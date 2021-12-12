Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Karasar atandı

NEVŞEHİR(KHA)- Kapadokya Üniversitesi’nin başarılı rektörü Prof. Dr. Ali Hasan Karasar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden Kapadokya Üniversitesi rektörlüğü görevine atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, “Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 13.üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2.inci ve 3.üncü ve 7.inci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ali Hasan Karasar atanmıştır” denildi.