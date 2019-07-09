Kapadokya Üniversitesi, Rehber öğretmenlere konferans düzenledi

Kapadokya Üniversitesi ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kayseri’de düzenlenen konferansta Eğitimci Yazar Süleyman Beledioğlu rehber öğretmenlere seslendi.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde Kayseri’de görev yapan rehber öğretmenlere yönelik düzenlenen “Tercih Stratejileri” başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan Eğitimci Yazar Süleyman Beledioğlu, rehber öğretmenlere tercih dönemi öncesi önemli konularda konferans verdi.

Konferansta bölüm sıralamalarını etkileyecek faktörler, doğru tercih önerileri, tercih esnasında dikkat edilecek konular, kontenjan artışları, geleceğin meslekleri hakkında detaylı bilgiler veren Süleyman Beledioğlu, bilinçli tercih önerileri sunduktan sonra PwC ve TÜSİAD tarafından hazırlanan STEM raporu hakkında konuşarak Türkiye’de yükseköğretim mezunlarının istihdama katılımı hakkında da çeşitli veriler paylaştı.

Konferans sonunda Süleyman Beledioğlu’na günün anısına Kapadokya Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Öğrenci Koordinatörü Arda Çakır ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Malkoçoğlu çeşitli hediyeler takdim ettiler.