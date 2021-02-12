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Kapadokya Üniversitesi Pati Topluluğu sokak hayvanlarına kulübe yapıyor
Kapadokya Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri bir araya gelerek sokak hayvanları için ’1. Kulübe Yapımı’ etkinliğini düzenlediler.
Nevşehir 12.02.2021, 13:08
Kapadokya Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri bir araya gelerek sokak hayvanları için ’1. Kulübe Yapımı’ etkinliğini düzenlediler.
Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesinde yapılan çalışmalara öncülük eden öğretim elemanları ve Üniversitemiz PATİ Topluluğu öğrencileri, üç gün süren ilk etkinlikte 3 köpek ve 4 kedi kulübesi yaptılar. Yapılan kulübeler Mustafapaşa’nın çeşitli bölgelerine koyuldu ve aynı zamanda hayvanlara mama da bırakıldı.4 kulübenin daha tasarlanacağı “2. Kulübe Yapımı” etkinliği 21-22 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak.