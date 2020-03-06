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Kapadokya Üniversitesi öğrencilerine liderlik eğitimi verildi
İşletme Koçu, Yazar Işik Şerifsoy, 4 Mart 2020 Tarihinde Kapadokya Üniversitesinde Düzenlenen “liderlik Eğitimi” Programında Üniversite Öğrencileriyle Buluştu.
Nevşehir 06.03.2020, 15:41
İşletme Koçu, Yazar Işık Şerifsoy, 4 Mart 2020 tarihinde Kapadokya Üniversitesinde düzenlenen “Liderlik Eğitimi” programında üniversite öğrencileriyle buluştu.
Öğrencilere, “ağ kurmayın, bağ kurun” tavsiyesinde bulunan Şerifsoy, “İletişim ağınızı güçlendirmek için fark edin, takip edin ve yardım edin. Bulunduğunuz ortamdaki insanları fark ederek, onlarla iletişim kurmaya çalışın, onların özel günlerini, kıymetli anlarını takip edin. İnsanlara, “Sana nasıl yardımcı olabilirim?” sorusunu sormaktan çekinmeyin, onların duygularına dokunmayı deneyin. İletişim ağı internet üzerinden, çeşitli mobil uygulamalar üzerinden kurulmaz. Doğal olun, insanların duygularına dokunmayı deneyin” dedi.