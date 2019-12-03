Son Dakika

Kapadokya Üniversitesi'nde 112 Acil ve İlk Yardım Eğitim Verildi

112 Acil Sağlık Hizmetleri 25. Yıl Etkinlikleri Devam Ediyor

Nevşehir 03.12.2019, 18:25
Kapadokya Üniversitesi'nde 112 Acil ve İlk Yardım Eğitim Verildi
banner230

112 Acil Sağlık Hizmetlerinin 25. Yıl Etkinlikleri kapsamında Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Komuta Kontrol Başhekimliği ve UMKE tarafından Nevşehir Kapadokya Üniversitesi’nde stand açılarak öğrencilere bilgilendirme yapılmıştır.

Ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE ekibi tarafından üniversite öğrencilerine ilkyardım ve acil sağlık konuları hakkında eğitim verilmiştir.

Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 03 Aralık 2019
İmsak 06:08
Güneş 07:35
Öğle 12:36
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@