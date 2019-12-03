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Kapadokya Üniversitesi'nde 112 Acil ve İlk Yardım Eğitim Verildi
112 Acil Sağlık Hizmetleri 25. Yıl Etkinlikleri Devam Ediyor
Nevşehir 03.12.2019, 18:25
112 Acil Sağlık Hizmetlerinin 25. Yıl Etkinlikleri kapsamında Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Komuta Kontrol Başhekimliği ve UMKE tarafından Nevşehir Kapadokya Üniversitesi’nde stand açılarak öğrencilere bilgilendirme yapılmıştır.
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