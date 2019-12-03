Kapadokya Üniversitesi'nde 112 Acil ve İlk Yardım Eğitim Verildi

112 Acil Sağlık Hizmetlerinin 25. Yıl Etkinlikleri kapsamında Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Komuta Kontrol Başhekimliği ve UMKE tarafından Nevşehir Kapadokya Üniversitesi’nde stand açılarak öğrencilere bilgilendirme yapılmıştır.

Ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE ekibi tarafından üniversite öğrencilerine ilkyardım ve acil sağlık konuları hakkında eğitim verilmiştir.