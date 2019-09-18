Kapadokya Üniversitesi ile Pegasus ortak çalıştay düzenledi

Kapadokya Üniversitesi ile Pegasus iş birliğinde Nevşehir’de “Hava Aracı Bakım Eğitimi Sınav ve Değerlendirme Çalıştayı” düzenlendi.

Kapadokya Üniversitesinin Mustafapaşa Yerleşkesinde 10-11 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen seminerde Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş SHY-147 Bakım Eğitimi ve Sınav Kuruluşları yönetici, personel ve eğitmenleri ile Kapadokya Üniversitesi akademik personeli katıldı.

Çalıştay boyunca yoğun münazara ve sunumlarda konuşan katılımcılar, temel modül sınav standardı ve soru seviyeleri, tip eğimi sınav standardı ve soru seviyeleri, tip eğitimi süreçleri-tna analizi, temel pratik eğitim ve değerlendirme usulleri konularında bilgi ve deneyimlerini aktarırken, sınav standardı problemlerine ve pratik değerlendirme problemlerine çözüm önerileri getirildi.

Çalıştay, sunumların bitişi ve çözüm önerilerinin belirlenmesinin ardından Kapadokya Üniversitesi SHY-147 Havaaracı Bakım Personeli Eğitim Kuruluşu Eğitim Müdürü Ramazan Temel ve Pegasus Teknik Eğitim Müdürü Ergin Esi’nin kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2019, 12:34