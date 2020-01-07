Kapadokya Turizmine Kadın Eli Değecek

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Kapadokya’nın turistik ürün çeşitlendirmesi ve zenginleştirilmesi Projesi’ Ahiler Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı Teknik Destek Hibe Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Ahiler Kalkınma Ajansı’nın, Kapadokya turizmi kapasitesinin geliştirilmesine yönelik teknik destek öncelikleri kapsamında danışmanlık desteği sağlayacağı proje ile birlikte, Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü idarecileri, personelleri ve eğitmen kadrosuna Kapadokya’nın turistik ürün çeşitlendirmesi ve zenginleştirilmesine yönelik eğitim verilecek.

Alanında uzman eğitmenler tarafından pazarlama, yeni ürün geliştirme, finansman ve fizibilite konusunda verilecek eğitimler sonunda Kapadokya Bölgesinde turistlere satılabilecek en az 5 yeni el sanatları ürünü ortaya çıkartılacak.

Çıkarılacak olan bu ürünler ile ilgili olarak daha sonra Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM) bünyesinde açılacak kurslarda, Nevşehirli kadınlara bu ürünlerin üretimine yönelik eğitimler verilerek kadınların bu ürünlerin satışından elde edecekleri gelirle ev ekonomilerine katkısı sağlanacak.