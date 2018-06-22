Kapadokya Teknopark’tan Ücretsiz Kodlama Eğitimi

Kapadokya Teknopark’tan Lise Öğrencilerine Yönelik Ücretsiz Kodlama Eğitimi

Ezber, sorgulamayan, eleştiremeyen nesiller yerine 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için önemli bir role sahip olan kodlama eğitimi ile Bölgemizde analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi önemli becerilere sahip bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısından da çok önemlidir. Algoritmik düşünme becerilerini kazanan genç bireylerin; farklı alanlarda da sorunlarla karşılaşma durumunda yaratıcı düşünme ile problem çözebilmeleri kolaylaşacaktır.

Kapadokya Teknopark A.Ş. Sera Kapadokya Kuluçka Merkezi ve Girişim Hareketi Nevşehir Direktörlüğü işbirliği ile 23 Temmuz- 16 Ağustos tarihleri arasında lise öğrencilerine yönelik ücretsiz kodlama eğitimi düzenlenecektir.

Eğitimin Konusu: Temel Algoritma ve C# Programlama Dili

Eğitimin Tarihi: 23 Temmuz 2018- 16 Ağustos 2018

Eğitimin Günleri: Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe

Eğitimin Saati: 14:00-17:00 (Günde 3 Saat)

Eğitimin Yeri: Kapadokya Teknopark Binası (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi)

Kontenjan 25 öğrenci ile sınırlıdır.

Son Başvuru Tarihi: 16 Temmuz 2018

Ücretsiz Kayıt Adresi: https://goo.gl/forms/R5GzZjWMJ8Ua5z9t2