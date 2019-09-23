Kapadokya Teknopark’tan “Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı Kurulumu Fizibilitesi”

Dünya nüfusunun sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için yeterli ve dengeli beslenmesi, bu gıdaların güvenilirliğinin sağlanmasını da zorunlu kılmaktadır.

Gıda zincirinin ilk halkası olan tohum, biyolojik ve kültürel çeşitliliğin de temelini oluşturmaktadır. Sertifikalı tohum; fiziksel, biyolojik ve genetik değer bakımından özellikleri belirlenen ve resmi makamlarca bu özellikleri belgelenen materyal demektir. Tohum aynı zamanda, ülkelerin tarım sektörleri için stratejik bir öneme sahiptir. Günümüzde tohum sadece tarımsal bir girdi değil aynı zamanda teknoloji kullanılarak elde edilen ve yüksek gelir getiren ekonomik değere sahip bir üründür.

Sertifikalı tohum, üretimin ve verimliliğin artırılmasında, üretim maliyetinin düşürülmesinde en temel ve en önemli girdidir. Üretim ve verimin artırılması için yetiştirme tekniği metotları, arazi ıslahı, sulama, mekanizasyon, gübreleme, tarımsal mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla birlikte bölgeye uyumlu kaliteli tohum çeşitlerinin kullanılması gerekmektedir.

“Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı Kurulumu Fizibilitesi” ; Ahiler Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı, kapsamında Nevşehir Ticaret Borsası ile Kapadokya Teknopark TTO Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşme kapsamında hazırlanmıştır.

Kapadokya Teknopark TTO tarafından hazırlanan; “Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı Kurulumu Fizibilite Raporu” incelendiğinde kurulacak Laboratuvarın, patates sertifikasyonu ve hastalık testleri konularında uluslararası akreditasyon normlarını karşılayan, ulusal ve uluslararası standartlara uygun analiz yapmasına uygun bir zemin oluşturduğu görülmektedir. Çalışmada ayrıntılandığı gibi mevcut hukuki yapı ortaya konmuş, yasal süreci karşılayan düzenlemeler ayrıntılanmış, bunların uygulama yönetmelikleri çıkartılmış, fiziki ve teknik alt yapı için her türlü imkânın karşılanabileceği görülmüştür.

15.000 toprak analizi ve 6.000 patates yumru kapasiteli tesis için yapılan finansal analiz 7.770.788 TL tutarındaki toplam yatırımın, kurumun faaliyete başlamasıyla elde edilecek gelir ile 64,5 ayda yatırım maliyetlerini karşılayabileceğini göstermektedir.

“Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı”nın kamusal alandan çıkartılıp özel sektöre devrinin, sektördeki sertifikalandırma maliyetini düşüreceği, en önemlisi analiz sürecini kısaltacağı öngörülmektedir. Bu durum, sektördeki analiz gecikmelerinden yaşanan sıkıntıları da önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır. Ayrıca, kurulacak laboratuvarın, bölgedeki patates üretimi, depolanması ve ticaretindeki önemi nedeniyle Nevşehir’de kurulmasının çok avantajlı olacağı düşünülmektedir.

Kapadokya Teknopark TTO tarafından hazırlanan “Bitki Sağlığı Teşhis ve Analizi Laboratuvarı Kurulumu Fizibilitesi” yayınlanması ile Laboratuvar kuruluş çalışmalarına da başlanmıştır.