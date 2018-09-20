Kapadokya Teknopark’ın 3 Projesi Destek Almaya Hak Kazandı

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından bölgedeki ilgili yerel aktörlerin bölgesel kalkınma çalışmalarına destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında 1. Dönem başvurularında “Kapadokya Teknopark” tarafından hazırlanan 3 proje asil listede yer alarak sözleşme imzalamaya hak kazandı.

“ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon ve Dokümantasyon Eğitimi” başlıklı proje ile; spesifik test alanlarında kanıtlanmış yetkinliğe sahip laboratuvarlarda kalitenin sürekliliği ve güvenirliğinin yanı sıra müşteri memnuniyetini de sağlayacak yetki ve sorumluluğunun bilincinde nitelikli personel yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

“Nevşehir İmalat Sanayi İşletmelerinin Kurumsal Yapısının Sürdürülebilir Sürece Sokulması Eğitimi” başlıklı proje ile; Nevşehir İli sanayisinin kurumsallaşma ve aile şirketlerinin büyümelerinde karşılaşabilecekleri problemlere karşı önlem almalarında yol haritası oluşturulması amaçlanmaktadır.

“Başlangıç Düzeyi Kodlama Eğitimi” başlıklı proje ile NEVÜ akademisyenleri ve kamu personellerine yönelik temel kodlama farkındalığının oluşturulması, bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.