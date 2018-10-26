Kapadokya Teknopark Tanıtım Toplantıları Devam Ediyor

Dr. Öğr. Ü. Mustafa Ünsalan ve Arş. Gör. Kadriye Bayram tarafından yapılan tanıtım toplantılarında, Kapadokya Teknopark’ın vizyonu, faaliyetleri ve akademisyenlere sağladığı avantajlar ile Kapadokya Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Kapadokya Teknoloji Transfer Ofisi ve Kuluçka Merkezi’nin sunduğu hizmetler hakkında üniversite akademisyenlerine detaylı bilgiler verilmekte.

Gerçekleştirilen toplantılarda ayrıca, teknoloji tabanlı AR-GE, sürdürülebilir proje ve girişimcilik kültürünün sağlanması ile kurumlar arası işbirliklerin artırılması amacıyla akademisyenlerin soru ve görüşleri alınarak fikir alışverişinde bulunuluyor.