Kapadokya Teknopark Geleceğin Yazılımcılarını Yetiştiriyor

Eğitmen Bilgisayar Mühendisi Elçin Uncu tarafından 4 hafta boyunca Temel Algoritma ve C# eğitimi verilecek olan programda 45 öğrenci eğitim alacak. Uncu, Temel Algoritma eğitimi ile kodlama ve yazılımın ilk adımları atılarak C# programlama dilini öğrenecek olan öğrencilerin 4 hafta sonunda herhangi bir yazılım ile uygulama geliştirebilecek düzeye geleceklerini söyledi.

Kapadokya Kuluçka Merkezi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ünsalan, Nevşehir’in de gelecekte Silikon Vadisi olabilmesi için bu tarzda eğitimlerinin önemini vurgulayarak ilerleyen dönemlerde de kodlama eğitimleri ile birlikte gençlere yönelik yazılım ve girişimcilik eğitimlerinin devam edeceğini belirtti.

Eğitime katılan öğrencilerden Turgut Şımarmaz, dönemimizin yazılım ve robotik çağ olduğunu ve Nevşehir’de böyle bir eğitim verilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Kendisinin de basit programları yazdığını belirten Şımarmaz, Kuluçka Merkezinin gençlere yönelik eğitimlerinin devam etmesini istedi.

Bilgisayar konusunda kendini geliştirmek ve kendi yazılımlarını programlamak için büyük bir heyecanla bu eğitime katıldığını söyleyen Berkhan Avcı, eğitimin NEVÜ kampüsünde verilmesinin lisede üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşadığı belirterek eğitimi düzenleyen herkese teşekkür etti.

Bir başka öğrenci ise, günümüz çağında yapılan bir araştırmaya göre 2017 doğan çocuklarının %68’nin gelecekte çalışacakları mesleklerinin daha adı olmadığını ve bu çağdaki teknoloji devriminin kaçırmamamız gerektiğini düşündüğünü belirterek bundan dolayı eğitime katıldığını söyledi.