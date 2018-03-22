Kapadokya Teknopark A.Ş ile Kamu Kurumları Arasında Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Kapadokya Teknopark A.Ş. ile Nevşehir ilinin kamu kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından karşılıklı görüş alıverişi ve süreç hakkında bilgi paylaşımı amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Teknoloji Gelişim Bölgelerinin Nevşehir iline sağlayacağı avantajlar, bölgesel kalkınmada üstleneceği rol ve sunacağı desteklerle birlikte Kapadokya Teknopark A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi ve Kuluçka Merkezi hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirme sunumunun ardından kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile fikir alışverişinde bulunuldu.

Kapadokya Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Metin Duyar, 11. Kalkınma Planı çerçevesinde Kapadokya Bölgesi'nin ülke kalkınmasında üstleneceği rolün önemine vurgu yaptı. Duyar ayrıca; Teknopark'ın bölge sanayisine ve girişimcilere hem fikir aşamasında hem de Ar-Ge odaklı üretim konusunda büyük bir avantaj sağlayacağını belirterek Nevşehir kamu kurum ve kuruluşlarına ile birlikte Nevşehir İş Dünyasına Teknopark'ın kuruluş aşamasından bugüne kadar verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Toplantıya katılan temsilciler de Kapadokya Teknopark A.Ş.'nin kurulmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek gerçekleştirilecek tüm faaliyetlere her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade ettiler.