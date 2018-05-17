Kapadokya Park’a ilgi artıyor

Özellikle aileler nezih bir ortamda iftar yapmak için parka gelerek gönüllerince mangal yapıp, hoşça vakit geçiriyor. Ayrıca, Park içerisinde bulunan hayvanat bahçesi de alana ayrı bir renk katıyor. Aileler, çocuklarının hayvanlar ile yakınlaşmasını sağlayıp onlar hakkında öğretici bilgiler de vermeyi ihmal etmiyor.

Öte yandan iftar sonrası okey ve dinlenme salonuna geçen misafirler, nefis çay eşliğinde oyunlarını oynayıp, hoşça sohbetler yapma imkanı buluyor. Böylesine huzur verici bir ortamda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden misafirler, “Nevşehir’de herkesi buraya davet ediyoruz. Gerçekten harika bir ortam. Özellikle aileler kendileri ve çocukları için buradan güvenli bir yer bulmazlar. Etrafı kapalı, araçlar için otopark imkanı olan ve çocuklar için serbest bir alana sahip. Duyduğumuza göre düğün sezonlarında da Bu nezih ortam kır düğünleri için süsleniyormuş. Düğünler içinde çok güzel bir yer olacağına inanıyoruz. Bizlere böylesine keyifli bir ortam sunan İşletme sahibine teşekkür ederiz.” dediler.

“Esnaflıkta, dürüstlük ilk prensibimiz”

Misafirler tarafından bu denli ilgi gören Kapadokya Park’ın İşletmecisi Ali Türker ile de görüş alışverişinde bulunarak, müşterileri bu denli memnun etmenin sırlarını öğrendik.

Esnaflıkta dürüstlük ilk prensipleri olduğunu ifade eden İşletme Sahibi Ali Türker, “Yaklaşık 4 yıldır Nevşehir halkına Ürgüp yolu üzerinde bulunan işletmemiz ile hizmet veriyoruz. O günden bu yana emek ve uğraşlar ile Parkımızı halkın teveccühüne kazandırdık. Gayet güzel bir ortam oluşturmak için elimizde ki tüm imkanları seferber ettik. Özellikle piknik alanımız, hayvanat bahçemiz ve okey salonumuz büyük ilgi çekiyor. Hayvanat bahçemizde ki hayvanlarımız kesinlikle zararsızdır. Gönül rahatlığı ile çocuklarımız parkta oynayabilirler. Okey ve dinlenme salonumuz ise Ramazan ayı dolayısıyla sahura kadar açıktır. Nevşehir halkını parkımıza bekliyoruz” dedi.