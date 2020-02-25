Kapadokya Okul Öncesi Eğitim Günleri-VII” (KOEG) Nevşehir Doğa Koleji’nde Yapıldı

Anne Baba Çocuk (ABÇ) Okulu Psikolojik Danışma Merkezi tarafından organize edilen, ülkemizdeki 30 farklı yükseköğretim kurumu ve eğitim üzerine faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen, “Kapadokya Okul Öncesi Eğitim Günleri”nin (KOEG) yedincisi, ABÇ Okulu’nun 7. Kuruluş yılına özel olarak 7 konu ve konuşmacı ile Nevşehir’de yapıldı. Yeni adıyla Bahçeşehir Koleji’nin ev sahipliğini yaptığı buluşmaya çevre illerden de yoğun bir katılım oldu.

“Kapadokya Okul Öncesi Eğitim Günleri”ne Yoğun İlgi

22 Şubat 2020 tarihinde yeni eğitim öğretim döneminde Bahçehir Koleji adıyla faaliyet gösterecek olan Doğa Koleji’nin ev sahipliğinde yapılan KOEG’in yedinci buluşmasına il içinden ve dışından katılım yoğundu. Konya, Kayseri, Niğde, Kırşehir gibi illerden dinleyicilerin de hazır bulunduğu organizasyona ağırlıklı olarak okul öncesi ve çocuk gelişimi mezunları katılmış olsa da, farklı mesleklerden yetişkinler ve öğrenciler de yoğun bir katılım gösterdi.

Kapucu’dan Ebeveynlere Mesaj: Her Çocuk Başarabilir

Gün boyunca yedi farklı konunun işlendiği KOEG seminerlerinin açılış konuşmasını Anne Baba Çocuk Eğitimcileri Derneği Genel Başkanı S.Taylan Kapucu yaptı. Aynı zamanda ABÇ Okulu Psikolojik Danışma Merkezi’nin de kurucu müdürlüğünü yapan Kapucu, açılış konuşmasında, son 4 yıl içinde yapılan tüm KOEG buluşmalarına katkı sağlayan öğretim elemanlarına, dinleyicilere ve basın mensuplarına teşekkür etti. Merkezi Nevşehir’de olan fakat 7 yıldır Türkiye’nin birçok vilayetinde faaliyet gösteren Anne Baba Çocuk Okulu’nun çalışma başlıklarına değinen Taylan Kapucu, tüm ebeveynlere “her çocuk başarabilir” mesajı ileterek konuşmasını sonlandırdı.

ABÇ Okulu’nun 7. Kuruluş Yılına Özel Buluşma

Yedinci KOEG buluşmasına konuşmacı olarak katılan Doğa Koleji Kampus Müdürü Sebahattin Yılmaz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanları Perihan Ulucan ve Kadir Aba, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Eski Bölüm Başkanı Murat Özdeniz, Uluslararası Bebek Masajı Eğitmeni Fatma Köse ve Eğitim Bilimleri Uzmanı S.Taylan Kapucu 200’ü aşkın dinleyici ile buluştular.

STK’lardan KOEG 8 İçin Tam Destek

Tüm katılımcılara günün sonunda sertifika teslim edilirken, organizasyona ev sahipliği yapan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının Nevşehir Şubesi Kurucusu Halis Uluer’e de teşekkür plaketi takdim edildi. Kısa adı ABÇED olan ve toplum yararına çalışan Anne Baba Çocuk Eğitimcileri Derneği’nin de desteklediği KOEG buluşmalarının sekizincisinin, yoğun istek üzerine 2020 yılında yapılması kararlaştırıldı.