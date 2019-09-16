Kapadokya'nın güzellikleri yabancı turistleri cezbediyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı şehirleri, tarihi manastırları ve sıcak hava balon turu ile ünlü Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, dünyanın dört bir yanından gelen turistleri cezbediyor.

Kapadokya'da milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Güllüdağ'ın püskürttüğü lavların zamanla yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan doğal güzellikler, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerde hayranlık uyandırıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan bölge, son yıllarda ağırladığı turist sayısındaki artışla dikkat çekiyor.

Kapadokya'daki turistik merkezleri gün boyu rehberler eşliğinde gezen ziyaretçiler, at, ATV ve sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin eşsiz manzarasının keyfini çıkarırken, bölgeye özgü tüf kayalar içine oyulan mağara otellerde konaklama imkanı buluyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren tur otobüsleriyle Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Zelve, Paşabağı başta olmak üzere peribacalarının yoğunluk gösterdiği alanları ziyaret eden turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

- "Rüya aleminde gibi hissediyorum"

Peribacaları arasında gezinti yapan ABD'li turist James Balch, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaş grubuyla geldiği Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal yapısının mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu belirtti.

Balch, "Burası çok popüler bir yer, o yüzden Kapadokya'ya gitmeliyiz dedik. Kapadokya mükemmel bir manzaraya sahip. Sanki gerçek bir yer değil de rüya aleminde veya başka gezegende gibi hissediyorum. Vadileri ve kaya oluşumları çok etkileyici. Bence herkesin burayı mutlaka ziyaret etmesi gerek." dedi.

Hint turist Aaditya Arya ise vadi yürüyüşüne katılıp yaya olarak gezdiği bölgeyi balon turu ile de gökyüzünden izleme fırsatı bulduğunu, daha önce farklı ülkelerde turizm merkezlerini gezdiğini ancak Kapadokya'yı aralarındaki en ilginç yer olarak değerlendirdiğini söyledi.

Arya, "Kapadokya'yı çok sevdim, manzarası muhteşem ve tarihi dokusu çok etkileyici. Göreme Açık Hava Müzesi'nin içinde bulunan tarihi kilise ve manastırların kayaların içine oyularak yapılmış olmasını inceledim, beni adeta geçmişe sürükledi. Sıcak hava balon turuna katıldım ve bu güzelliği havadan izledim. İlk fırsatta eşimi de alıp tekrar geleceğim." diye konuştu.

- "Yeryüzündeki herkes Kapadokya'ya mutlaka gelmeli"

Endonezya'dan gelen Idfi Panzani de iki gündür gezdikleri Kapadokya'yı fantastik bir tatil cenneti olarak değerlendirdi.

Panzani, "Buraya herkes güzel diyebilir ama ben egzotik bir tanım yapmak istiyorum. Kaya oluşumları, kültürel yapısı bir harika. Akşam mükemmel manzaraya karşı otururken ezan sesini duyuyorsunuz ve bu durum çok etkileyici. Yeryüzündeki herkes Kapadokya'ya mutlaka gelmeli." ifadelerini kullandı.

ABD'li turistlerden Mike Brennan ise daha önce fotoğraflarını gördüğü Kapadokya'da adım attığından beri etrafı hayranlıkla izlediğini ifade etti. Kendisini bir peri masalının içinde gibi hissettiğini anlatan Brennan, ülkesine döndüğünde arkadaşlarına Kapadokya'yı görmelerini tavsiye edeceğini dile getirdi.

- "Balon turu çok ilgi çekiyor"

Bölgeye gelen yabancı turistlere eşlik eden profesyonel turist rehberi Murat Dinç, Kapadokya'ya gelen turistlerde ülke çeşitliliğinin son yıllarda artış gösterdiğini belirterek, geçmişte daha çok Uzak Doğuluların tercih ettiği bölgede artık her milletten turistle karşılaşılabildiğini dile getirdi.

Bölgeyi gezdirip tanıttığı turist gruplarının karşılaştıkları manzara karşısında hayranlıklarını kendilerine ifade ettiğini aktaran Dinç, şunları söyledi:

"Tüm ülkelerde farklı turizm destinasyonları bulunuyor ama Kapadokya bunların tamamından çok daha farklı bir coğrafi yapıya ve aktivitelere sahip. Kapadokya'da 10 günlük bir tura katılırsanız sıcak hava balon turuna katılabilir, atlı ve ATV araçlarla bölgeyi gezebilir, birbirinden ilginç kaya oluşumların bulunduğu vadilerde yürüyüş yapabilir, yer altı şehirlerini ziyaret edebilirsiniz ayrıca, gece ve gündüz çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Yabancı turistlerin Kapadokya'yı tercih etmelerinin sebebi, dünyada eşi benzeri yok. Sıcak hava balon turu çok ilgi çekiyor. Balon turu farklı ülkelerde yapılıyor ama buradaki gibi muhteşem bir manzarayı gökyüzünden izleyebilecekleri en geniş manzara Kapadokya'da. Buraya gelen turistler, hayranlıkla bölgenin fotoğraflarını çekiyor. Dünyanın farklı yerlerini gezip buraya gelenler bugüne kadar ziyaret ettikleri yerler içinde en ilginç ve güzel yerin Kapadokya olduğunu söylüyor."