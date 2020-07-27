Kapadokya'nın güvercinlikleri de objektiflik
Kapadokya bölgesinin en önemli turistik merkezlerinden biri olan Uçhisar Beldesinde bulunan, yüzyıllar öncesinden günümüze taşınan tarihi güvercinlikler bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
NEVŞEHİR(MHA) Tarihi güvercinliklerin içerisinde bulunduğu Güvercinlik Vadisinde tüf kayalara oyulu bulunan Güvercinliklerin birçoğunda halen güvercinler yaşıyor. Her ne kadar tam olarak turizme kazandırılamasa da Uçhisar tarihi güvercinlikleri ile de görülmeye, gezilmeye değer bir belde.
İlerlemekte olduğunuz Göreme yolu üzerinde sağ tarafta bulunan “Göreme Seyir Terası”ndan öncesinde geçmiş olduğunuz Güvercinlik Vadisi’ni kuşbakışı seyredebilir ve fotoğraf çekebilirsiniz. Bağlıdere Vadisi’ne vardığınızda ise parkurda bisikletle veya yürüyerek ilerlemeniz mümkün. 4500 m uzunluğundaki vadi, Güvercinlik Vadisi’nde de olduğu gibi yeşil ve çok çeşitli bitki örtüsünün yanı sıra peri bacalarıyla çevrili. Vadi, peribacalarının farklı oluşumları nedeniyle aynı zamanda “aşk vadisi” olarak da anılmakta. Vadinin sonuna geldiğinizde yaklaşık 3000 m mesafe kat ederek Çavuşin’e ulaşabilirsiniz.
Küçük bir merkez olan Çavuşin’de oteller, restoranlar ve alışveriş yapabileceğiniz mağazalar mevcut. Bunun yanında, çevresinde bulunan Çavuşin Kilisesi ve Vaftizci Yahya Kilisesi de görülmeye değer yerlerden.