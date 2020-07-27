Kapadokya'nın güvercinlikleri de objektiflik

NEVŞEHİR(MHA) Tarihi güvercinliklerin içerisinde bulunduğu Güvercinlik Vadisinde tüf kayalara oyulu bulunan Güvercinliklerin birçoğunda halen güvercinler yaşıyor. Her ne kadar tam olarak turizme kazandırılamasa da Uçhisar tarihi güvercinlikleri ile de görülmeye, gezilmeye değer bir belde.

Uçhisar’a Göreme şehir merkezinden ulaşılabileceğiniz gibi Güvercinlik Vadisi içinden de ulaşabilirsiniz. Yaklaşık 4 bin 100 m uzunluğundaki vadide, buraya adını veren güvercinleri ve bazı güvercinlikleri yakından görme şansı yakalayabilirsiniz. Göreme - Uçhisar yönünde sırasıyla Karşı Bucak Kilisesi ve Kadir Durmuş Kilisesi karşınıza çıkacak. Vadinin sonunda Uçhisar’a ulaştığınızda ise “Uçhisar Kalesi” mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Sonrasında Uçhisar’dan Bağlıdere Vadisi’ne anayol üzerinden yürüyerek rahatça ulaşabilirsiniz. Mesafe yaklaşık olarak 3000 metre.

İlerlemekte olduğunuz Göreme yolu üzerinde sağ tarafta bulunan “Göreme Seyir Terası”ndan öncesinde geçmiş olduğunuz Güvercinlik Vadisi’ni kuşbakışı seyredebilir ve fotoğraf çekebilirsiniz. Bağlıdere Vadisi’ne vardığınızda ise parkurda bisikletle veya yürüyerek ilerlemeniz mümkün. 4500 m uzunluğundaki vadi, Güvercinlik Vadisi’nde de olduğu gibi yeşil ve çok çeşitli bitki örtüsünün yanı sıra peri bacalarıyla çevrili. Vadi, peribacalarının farklı oluşumları nedeniyle aynı zamanda “aşk vadisi” olarak da anılmakta. Vadinin sonuna geldiğinizde yaklaşık 3000 m mesafe kat ederek Çavuşin’e ulaşabilirsiniz.

Küçük bir merkez olan Çavuşin’de oteller, restoranlar ve alışveriş yapabileceğiniz mağazalar mevcut. Bunun yanında, çevresinde bulunan Çavuşin Kilisesi ve Vaftizci Yahya Kilisesi de görülmeye değer yerlerden.