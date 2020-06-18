Avanos’a bağlı Çavuşin Köyü’nde hizmet veren Garden Inn Cappadocia, yaz sezonunda düğün, nişan, söz, sünnet törenlerini yemekli, yemeksiz ve diğer ikram seçenekleri ile sunmaya hazırlanıyor. Asmaaltı, çardak ve organik bahçesi ile peri bacaları arasında Kapadokya'nın gizli cennet köşesi Garden Inn Cappadocia'ya ya bir fincan közde kahve içmeye sizleride bekleriz...

Muhteşem manzarası ve nezih ortamıyla Kapadokya'nın son gözdesi Garden Inn Cappadocia Genel Müdürü Mustafa Erdem, geçtiğimiz sene hizmete giren tesis hakkında açıklamalarda bulundu.

FİBHaber.com a açıklamada bulunan Garden Inn Cappadocia Genel Müdürü Mustafa Erdem şu bilgileri paylaştı; Bildiğiniz gibi, Kapadokya Dedeman otelin satılmasından sonra Göreme'de butik bir otel açtım. Bu otelimizin işletmesi devam ederken Nevşehir deki İş ortaklarımızın ve de dostlarımızın talebi üzerine HGH Catering & Organizasyon ismi ile bir catering firması kurdum. Yiyecek ve içecek sektöründeki 30 yıllık tecrübemizi bu firmamıza yansıttık ve bölgenin önemli operasyonlarına imza attık. Geçtiğimiz Nisan ayında GARDEN İNN CAPPADOCIA otelimizi faliyete geçirdik. Tüm Catering organizasyonlarımızı buradan yürütmekteyiz. Otelimiz 6500 metre kare alana kurulmuştur. 27 odadan oluşmakta olup bu odaların yarısı suit jakuzili odalardır, bundan dolayı bu odalarımızı daha çok balayı odası olarak satmaktayız .

Bahçemizin 1500 Metre kare bölümünde kır düğünü yapmaktayız. 500 Metrekarelik bölümünde ise Bahçemizden kendi yetiştirdiğimiz ürünlerden hafta sonları "Serpme kahvaltı" servis etmekteyiz. Kahvaltıya gelen misafirlerimizin çocukları oyun parkında oynarken kendileri de doğayla baş başa kahvaltılarını yapmaktadırlar. Pandemi sürecinde hijyen ile ilgili tüm önlemlerimizi almış durumdayız.

01 Temmuz 2020 Tarihinden itibaren GARDEN INN CAPPADOCIA otelimizin bahçesinde gerçekleştireceğimiz düğün organizasyonlarında sağlımızla ilgili bütün önlemlerimizi almış durumdayız. GARDEN INN CAPPADOCIA oteli olarak tüm misafirlerimizi Geleneksel Türk Misafirperverliği ile ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Garden Inn Cappadocia -75 Odalı Otel -Kır Düğünü -Sabah Köy Kahvaltısı -Akşam Yemeği ile birlikte, Misafirlerini hafta sonlarında saat: 10.00-14.00 arasında nezih bir ortamda vakit geçirecekleri bir mekanda ağırlıyor. Yine muhteşem mekan misafirlerine organik bahçe ürünleri ile köy kahvaltısı imkanı sunuyor... Adres: Çavuşin köyü Vadiler sokak Avanos/ NEVŞEHİR

Kaynak: Fibhaber