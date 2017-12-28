Kapadokya Kuluçka Merkezi Kurulum Çalışması Tamamlandı

Üniversite sanayi işbirliği süreçlerini hızlandırarak Nevşehir ilimizin kalkınmasına sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir büyüme sağlamayı hedefleyen ‘’Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’’ uygulamalarının, genç girişimcilere önemli fırsatlar sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu bağlamda Kapadokya Kuluçka Merkezi hakkında açıklama yapan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, “Bir süredir kuruluş çalışmaları sürdürülen ‘’KAPADOKYA KULUÇKA MERKEZİ’’ fiziki ve hukuki alt yapısı tamamlanmış ve genç girişimcilere destek olmaya başlamıştır. Merkez, 20 girişimci için hizmet vermeye hazır olup, tesis; toplantı odası, kafeterya ve dinlenme yerleri ile modern bir altyapıya sahiptir.

Kuluçka Merkezi programı, başarılı şirketleri ortaya çıkarmak için henüz işin başında olan girişimcilere destek olacak kaynak ve hizmetleri sağlamak üzere Amerika ve Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de uzun yıllardır uygulanmaktadır. Kuluçka Merkezleri, 'Startup'ların iş çevresi, uygun eğitim programları, fiziksel ortam, internet erişimi ile yönetim ve pazarlama desteği gibi önemli ihtiyaçlarını karşılayarak onların iş hayatına hızlı giriş yapmalarına yardımcı olmaktadır. Yapılan araştırmalar, Kuluçka Merkezi programlarından çıkan şirketlerin yüzde 87'sinin sektör içinde yer edindiğini ve rekabete katıldığını göstermektedir. Bu merkezlerin kullandığı metotlar ilgili sektöre göre farklılık göstermekte ve Kuluçka Merkezi'nin erken aşamadaki şirketlerin veya fikir sahibi girişimcilerin büyümesinde etkin rol oynadığı bilinmektedir.

Kuluçka merkezleri çok kısa ifade etmek gerekirse girişimlerin ilk aşama yatırımcıları ve rehberleridir diyebiliriz. Kuluçka merkezleri girişimin en kırılgan olduğu dönemde hayatta kalabilmesine, serpilip gelişebilmesine olanak sağlamak için yapılması gerekli çalışmalara ilişkin olarak verdikleri rehberlik ile öne çıkmaktadırlar.

Kuluçka merkezleri girişimlere küçük bir finansal destek yanında birçok farklı alanda imkanlar yaratabilmektedirler, mesela ofis alanı, mentorluk hizmetleri, networking için sosyal imkanlar, girişimci ile yatırımcı arasında bir köprü, profesyonel hizmetlerin nereden ve nasıl alınacağına dair destekler gibi.

Kuluçka merkezlerinin en önemli faydaları ise;

- Kuluçka Merkezi çalışanlarından danışmanlık,

- Kurumun ihtiyacına yönelik uzmanlığı bulunan bir mentor,

- Kuluçka Merkezi’nde ofis alanı,

- Üniversitenin Hukuki Destek Ağından yararlanma,

- Eğitimleri/toplantıları desteklemek amacıyla atölyeler,

- Kurum içi eğitimlerin tasarlanması ve uygulanmasıdır.” Dedi.