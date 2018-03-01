Kapadokya ile Japonya arasında köprüler yeniden kuruluyor

Ak Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir GİZLİGİDER, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan ÜNVER ile birlikte Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima’yı ziyaret etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği görüşme hakkında açıklama yapan GİZLİGİDER;

‘Kapadokya ile Japonya arasında köprülerin yeniden kurulması amacıyla Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ile bir görüşme gerçekleştirdik. Son dönemde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle azalan Japon ziyaretçi sayımızı eski günlerine ve hatta daha yüksek noktalara ulaştırabilmek, ülke turizminin gözbebeği olan Kapadokya’mızı Japon ziyaretçilerimizin yeniden tercih noktası haline getirmek için yapabileceklerimizi konuştuk. Türkiye’nin güvenlik açısından risk taşımadığını, Dünya Barış Merkezi seçilmiş olan Nevşehir ve Kapadokya ile Japonya arasında köprülerin tekrar kurulmasını değerlendirdik. Kapadokya ve Japonya arasında sosyal, kültürel ve eğitim konularında işbirliği yapmak adına üniversitemizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, yerel yönetimlerimizin ve biz siyasetçilerin gereken desteği sağlamaya hazır olduğunu dile getirdik.’

GİZLİGİDER ziyaret sonrasında Japon Büyükelçisine Avanos toprağından yapılan Gagalı Hitit Anforası hediye ederken, Büyükelçi ve kıymetli eşini yakın zamanda Kapadokya’da misafir etmek istediklerini iletti.