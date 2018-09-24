Kapadokya Göremespor ilk maçında mağlup oldu

BAL Ligi 5.grup mücadelesinde Kapadokya Göremespor kendi saha ve seyircisi önünde Aksaray Belediyespor’a 2-0 mağlup oldu. BAL Ligi 5.grupta ligin ilk haftasında Kapadokya Göremespor, Gazi Stadyumunda Aksaray Belediyespor’u konuk etti.

Maçın ilk yarısında maç genellikle orta saha mücadelesi şeklinde geçerken maçın 43.dakikasında konuk ekip Aksaray Belediyespor Abdullah Özkılıç’ın kaydettiği gol ile maçın ilk yarısı da 1-0 Aksaray Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında gol arayan taraf Kapadokya Göremespor olurken Aksaray Belediyespor kontra ataklar ile gol aradı. Maçın 84.dakikasında Aksaray Belediyespor kullanılan korner sonrasında ceza sahası içindeki karambolde Cüneyt’in vuruşunda ikinci golü buldu.

Maçta başka gol olmayınca Aksaray Belediyespor, Kapadokya Göremespor’u 2-0 mağlup ederek lige galibiyet ile başlayan taraf oldu.