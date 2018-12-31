Kapadokya Göreme Spor kadrosunu güçlendiriyor

NEVŞEHİR(MHA) İlk transferde Adana Vefa Spor'dan Yusuf’u kadrosuna katan K. Göreme spor, şimdi de Survivor 2017 yarışmasında başarılı bir performans sergileyen King Kong lakaplı Volkan Çetinkaya’yı kadrosuna kattı.

Ankaragücü ve Ordu milli takımı eski oyuncusu, yüzme ve atletizm antrenörü belgelerine sahip olan ve bu yıl Nevşehir Doğa Kolejinde Beden eğitimi öğretmenliği yapan Volkan Çetinkaya’nın Kapadokya Göreme spor’a imza attığı törene Göreme spor Kulübü Sportif Direktörü Süleyman Yücefaydalı, Göreme spor yöneticisi Mehmet Ali Soydemir, İş Adamı Halis Uluer de katıldı.

Transferde emekleri bulunanlara teşekkür eden Volkan Çetinkaya, “Nevşehir’e, Göreme spor’a yararlı ve örnek olmaya geldim. Nevşehir’e bu sene öğretmenlik mesleğimi icra etmeye geldim ama futbol bir tutkudur. Bu tutkuyu, aşkı Göreme spor’da yaşamak nasipmiş. Hepimize hayırlı olsun” dedi.