Kapadokya Film Platformu Başvuruları Başladı!

Üretim aşamasındaki projelerin senaryo geliştirme ve yapım öncesi desteklenmesi ve sektör aktörlerinin katılımıyla güncel ortak yapım olanaklarının tartışılmasını amaçlayan Kapadokya Film Platformu 31 Mayıs- 3 Haziran 2020 tarihleri arasında Kapadokya Film Festivali çatısı altında gerçekleştirilecek.

Jüri ve finalistlerinin nisan ayında düzenlenecek basın toplantısında açıklanacağı Kapadokya Film Platformu’na başvurular 10 Mart 2020 Salı günü, mesai bitimine kadar devam edecek.

Başvuruların değerlendirilmesi sonrası finale kalan projeler uzun metraj ve kısa metraj kategorilerinde toplam 5 ödül için yarışacak.

“KAPADOKYA YAPIM DESTEK ÖDÜLLERİ” HAKKINDA:

Bu yıl Kapadokya Film Festivali çatısı altında, yapım öncesi projelere destek olarak sinema sektörüne doğrudan katkı sağlamak, yapım öncesi projelerin yönetmen ve yapımcılarına proje geliştirme, sunma imkânı sağlayacak Kapadokya Film Platformu, uluslararası festival marketleri ile ilgili eğitimleriyle de sinema sektörüne uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyor. Ulusal ve uluslararası yapım ortaklıkları kurulmasında gerekli eğitimleri sunmak ve uluslararası ortak yapım merkezlerinden biri haline gelmek amacıyla düzenlenen Kapadokya Yapım Geliştirme’de finale kalan projelerin yönetmen ve yapımcıları, alanında uzman isimlerle 4 gün boyunca projelerini geliştirme, sunum ve ortak yapım konularında çalışacak. Çalışma sonrasında jüri tarafından aralarından seçilecek toplam 5 projeye destek ödülü verilecek. Kapadokya Film Platformu kapsamında verilecek yapım desteği kategorileri ise şöyle;

KAPADOKYA YAPIM DESTEK ÖDÜLÜ

Kapadokya Yapım Geliştirme kapsamında, jüri tarafından seçilecek ve Kapadokya Film Festivali kapanış töreninde açıklanacak olan Kapadokya Yapım Destek Ödülü almaya hak kazanan proje, 100 Bin TL para ödülünün sahibi olacak.

TRT ÖN ALIM DESTEK ÖDÜLÜ

Kapadokya Film Festivali Kapadokya Yapım Geliştirme kapsamında platforma katılma hakkı kazanan projeler arasından jüri tarafından seçilen bir projeye de TRT Ön Alım Destek Ödülü verilecek.

KAPADOKYA FİLM FESTİVALİ VE TRT İŞ BİRLİĞİ İLE KAPADOKYA FİLM PLATFORMU TRT KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ

Ulusal kısa metraj kategorisindeki filmleri desteklemek amacıyla bu sene gerçekleştirilecek olan TRT Kısa Film Yapım Desteği, kısa film alanındaki yönetmen ve yapımcıları Türkiye ve dünya sinemasının endüstri profesyonelleriyle buluşturacak.

3 ayrı projeye 15’er Bin TL doğrudan yapım desteği sağlarken, diğer yandan da proje aşamasındaki filmlerin yapımcı ve yönetmenlerinin kendi filmleri üzerinde uzmanlarla çalışma ve yapacakları sunum sonrası projelerine destek bulmalarını hedefleyen TRT Kısa Film Yapım Desteği için proje sahipleri resmi başvurularını, Kapadokya Film Festivali’nin web sitesinde yer alan Kapadokya Film Platformu sayfasındaki online başvuru formunu doldurarak en geç 10 Mart 2020 Salı gününe kadar yapabilecekler.

Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda deneyimli sinemacının katılarak tecrübelerini paylaşacağı Kapadokya Film Platformu, çeşitli söyleşi, workshop ve etkinliklerle de dünyanın çeşitli yerlerinden gelen sinemacıların buluşmasına ev sahipliği yapacak. Kapadokya Yapım Geliştirme ve ana kategorilere ait yarışma yönetmelikleri ve başvuru formlarına kapadokyaff.com adresinden ulaşılabilir.

www.kapadokyaff.com

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