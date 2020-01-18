Kapadokya Film Festivali hazırlıkları başladı
Nevşehir Belediyesi Tarafından Bu Yıl İlki Düzenlenecek Kapadokya Film Festivali İçin Çalişmalara Başlandı. Altı Gün Sürecek Festival, 29 Mayıs-3 Haziran Tarihleri Arasında, Türk Ve Dünya Sinemasından Seçkin Filmler Ve Birbirinden Değerli İsimleri, Nevşehirli Sinemaseverlerle Buluşturacak.
Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek Kapadokya Film Festivali için çalışmalara başlandı. Altı gün sürecek festival, 29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında, Türk ve dünya sinemasından seçkin filmler ve birbirinden değerli isimleri, Nevşehirli sinemaseverlerle buluşturacak.
Nevşehir Belediyesi önemli bir uluslararası organizasyonu daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Belediye, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya’yı sinema sektörünün cazibe merkezlerinden biri haline getirecek Kapadokya Film Festivali için çalışmalara başladı. 29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında ilki gerçekleştirilecek Kapadokya Film Festivali, bölgenin eşsiz coğrafyası ve kültüründen aldığı ilhamla, yurt içi ve yurt dışından seçkin filmler ve çok sayıda önemli sinemacıyı Nevşehir’de bir araya getirecek.
“Film festivali Nevşehir’e çok yakışacak”
“Sinema sektörüne yeni bir soluk getirecek”
Kapadokya Film Festivali için yoğun bir çalışma süreci başlattıklarını söyleyen Festival Direktörü Suat Köçer, ilki yapılacak olan festivalin Nevşehir’in yanı sıra, Türk sinema sektörüne de yeni ve güçlü bir soluk getireceğini ifade etti. Türkiye’nin önemli doğa harikalarından biri olan Kapadokya’ya sinema heyecanı taşıyacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Köçer, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından seçkin filmler ve birbirinden değerli konukları Nevşehirli sinemaseverlerle buluşturacaklarını söyledi.
Çok sayıda önemli etkinlik ve sürpriz bölümlerin planlandığı Kapadokya Film Festivali ile ilgili çalışmalar önümüzdeki günlerde belirli aralıklarla kamuoyuyla paylaşılacak.