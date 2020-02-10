Kapadokya film festivali başvuruları başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl 29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında ilki düzenlenecek olan Kapadokya Film Festivali için başvurular bugün başladı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’yı sinema sektörünün cazibe merkezlerinden biri haline getirecek Kapadokya Film Festivali, “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”, “Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması”, “Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması” ve “Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması” ana yarışma kategorilerinden oluşuyor.

Festival kapsamında Türk sinemasının yeni ve nitelikli ürünlerini izleyiciyle buluşturmak; sanat değeri yüksek filmlerin yapımını özendirmek, ulusal ve uluslararası alanda Türk sinemasının görünürlüğünü arttırmak adına düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’na kurmaca, belgesel ve canlandırma türünde filmler başvurabilecek. 15 Mart 2020 tarihine kadar festivalin resmi internet sitesinden başvuruların kabul edileceği bu kategoride ‘Ulusal Uzun Metraj En iyi Film’e 150 Bin Türk lirası para ödülü verilirken, ‘Uluslararası Uzun Metraj En iyi Film’e ise 10 Bin dolar para ödülü verilecek.

Ulusal yarışmada ayrıca En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Müzik, Halk Ödülü (En İyi Film), Jüri Özel Ödülü (En İyi Film), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve Umut Vaat Eden Genç Oyuncu Ödülleri verilecek.

Bu yıl 29 Mayıs -3 Haziran tarihleri arasından gerçekleştirilecek festivalde ‘En İyi Kısa Film’e 7 bin Türk Lirası para ödülü verilecek. Yarışmada ikinci kısa film 5 Bin Türk Lirası, üçüncü kısa film ise 3 Bin Türk Lirası ile ödüllendirilecek.

Ana kategorilere ait yarışma yönetmelikleri ve başvuru formlarına kapadokyaff.com adresinden ulaşılabilir. Festival, bölgenin eşsiz coğrafyası ve kültüründen aldığı ilhamla, yurt içi ve yurt dışından seçkin filmler ve çok sayıda önemli sinemacıyı Nevşehir’de bir araya getirecek.