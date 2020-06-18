Kapadokya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aydoğan, çağrıda bulundu

NEVŞEHİR(MHA) Kapadokya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Halis Aydoğan, Beşiktaş Kulübü tarafından başlatılan “Bırakmam Seni” kampanyasına Kapadokya Beşiktaşlılar Derneği olarak destek verdiklerini ifade ederken tüm Beşiktaş taraftarlarına da çağrıda bulunarak kampanyaya destek olmalarını istedi.

Aydoğan, “Kulübümüz tarafından Bırakmam Seni kampanyası başlatıldı. Başta Beşiktaş camiası olmak üzere tüm sporseverlerin bu kampanyaya destek vereceğine yürekten inanıyorum. 7’den 70’e her kesimden taraftarımız ve Beşiktaş’a gönülden bağlı olan dostlarımız ile birlikte yürüteceğimiz BJK Destek kampanyamızın, bugün zor dönemlerden geçen bütün spor kulüplerimize de ilham vereceğini düşünmekteyiz. Böylelikle başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere sporseverleri kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.