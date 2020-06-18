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Kapadokya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aydoğan, çağrıda bulundu
Kapadokya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Halis Aydoğan, Beşiktaş Kulübü tarafından başlatılan “Bırakmam Seni” kampanyasına Beşiktaş taraftarlarının destek olması konusunda çağrıda bulundu.
Nevşehir 18.06.2020, 08:40
NEVŞEHİR(MHA) Kapadokya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Halis Aydoğan, Beşiktaş Kulübü tarafından başlatılan “Bırakmam Seni” kampanyasına Kapadokya Beşiktaşlılar Derneği olarak destek verdiklerini ifade ederken tüm Beşiktaş taraftarlarına da çağrıda bulunarak kampanyaya destek olmalarını istedi.