Kapadokya Bedensel Engelliler Ve Özürlüler Derneğinden, Salaş’a Ziyaret

Kapadokya Bedensel Engelliler ve Özürlüler Derneği Başkan Yardımcısı Adem Şahin ve Genel Sekreter Dilek Koçer’in da yer aldığı ziyarette konuşan Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Özel İnsanların sivil toplum hayatında daha etkin hizmetler yürütmesinin, toplum hayatındaki Özel İnsanların daha rahat bir hayat sürmeleri adına oldukça sevindirici olduğunu söyledi ve Kapadokya Bedensel Engelliler ve Özürlüler Derneği’nin hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu.

Nevşehir Ticaret Borsası olarak tüm sivil toplum teşkilatlarıyla yakın işbirliği içerisinde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Borsa Başkanı Salaş, Özel İnsanların bir araya gelerek kurdukları Kapadokya Bedensel Engelliler ve Özürlüler Derneği’nin bundan sonraki süreçte de üyelerine yönelik sağlayacakları hizmetlerde üzerlerine düşeni yapma kararlılığı içerisinde olduklarını kaydetti.

Ziyarette, NTB Başkan Vekili Özcan Bıyıklı'da yer aldı.