Kapadokya Bedensel Engelliler Ve Özürlüler Derneği Başkanı Mehmet Yurtseven, Belediye Başkanı Ünver’i Ziyaret Etti

Kapadokya Bedensel Engelliler ve Özürlüler Derneği Başkanı Yurtseven ziyarette, geçtiğimiz günlerde kuruluş çalışmalarını tamamlayan derneğin çalışmalarına ilişkin Belediye Başkanı Hasan Ünver’e bilgiler verdi.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Hasan Ünver’ de, Özel İnsanların toplum hayatında daha rahat bir hayat sürmeleri için Nevşehir Belediyesi olarak bu güne kadar Türkiye’ye örnek bir çok çalışmaya imza attıklarını belirterek, bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılık içerisinde bu uygulamaların devam edeceğini kaydetti.

Kapadokya Bedensel Engelliler ve Özürlüler Derneği Başkanı Mehmet Yurtseven’de , dernek yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette yaptığı konuşmada, dernek üyeleri ile birlik ve beraberlik içerisinde bir dizi çalışmaları hayata geçirmeye çaba harcadıklarını belirterek, kendilerine gösterdikleri yakın ilgi ve destekten dolayı, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e teşekkür etti.