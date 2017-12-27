Kantin, yemekhane, çay ocağı çalışanlarına hijyen eğitimi verildi

Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen eğitimde Müdürlüğümüz personeli tarafından Hijyen, Uyulması gereken kurallar, dikkat edilmesi gereken hususlar ve yönetmelik konusunda, İl Sağlık Müdürlüğü personellerince de Su Hijyeni ve İnsandan bulaşan hastalıklar konusunda bilgiler verildi.

Eğitime İl Merkezinde bulunan okulların kantin, kafeterya, yemekhane ve çay ocağı gibi gıda ile ilgili işletmelerinde çalışan personeller katıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz, “Okullardaki gıda işletmelerinde çalışabilmek için bu eğitime katılmış ve belge almış olmak gerektiği, aksi takdirde yasal işlem uygulanacağını belirtmiştir. "Okullarımızda geleceğimizin teminatı çocuklarımız bulunmaktadır. Onların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması çok önemlidir. Bu nedenle bu tip eğitimlere özel önem verilmekte, çalışanların hijyen konusunda bilgilendirilmesine devam edilmektedir. İlimizin üç önemli Kamu kurumunun ortak çalışması ile tamamlanan bu eğitimler devam edecektir. Bu çalışmadaki katkılarından dolayı İl Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlerimize ve çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.