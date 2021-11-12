Kandil Sokak’ta Altyapı Yenileniyor

Gerçekleştirdiği altyapı yatırımları ile şehrin birçok mahallesinde altyapı problemine köklü çözümler getiren Nevşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki Kandil Sokak’ta altyapıyı yeniliyor.

Eski içme suyu borularından kaynaklı su kesintilerine son vermek için çalışmalarına başlayan Nevşehir Belediyesi Suyu Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, içme suyu hattı ile birlikte abone bağlantılarını yenileyerek kanalizasyon hattını güçlendirecek.

Altyapısı yenilendikten sonra Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yolu ve yaya kaldırımları yeniden yapılacak olan Kandil Sokak’ta çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.