Kamyon ve Tır Garajı İçin Bağlantı Yolunun Yapımı Tamamlandı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla bir süre önce Nevşehir’e kazandırılan Kamyon ve Tır Garajı’n da çalışmalar devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri garaj içerisinde sıcak asfalt çalışmaları sırasında mahalle aralarından sökülen parke taşları kullanarak zemin iyileştirmesi yaparken kamyon ve tırlar için yıkama yağlama tesisinin de inşaatını tamamlanma aşamasına getirdi.

Şoförler için sosyal tesislerin de yapımının gerçekleştirileceği garajı lojistik bir merkez haline getirmeyi planlayan Nevşehir Belediyesi, 24 saat güvenlik görevlisinin bulunduğu garajı kullanacak olan nakliyeci esnafları için servis imkanı da sunacak.

Mahalle aralarında rastgele parklanmanın yasaklanması ile birlikte kısa süre içerisinde faaliyete geçecek olan Kamyon ve Tır Garajı’na nakliyecilerin ulaşımını kolaylaştırmak için de önemli bir adım atıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bekdik Mahallesi’nden Kamyon ve Tır Garajı’na giden ve daha önce stabilize olan yolu parke taşla kaplarken aynı zamanda bu yolu Güney Çevre Yolu’na bağladı.

Şehir dışından gelecek olan nakliyeciler, şehir merkezine girmeden Şehirlerarası Otobüs Terminali yanındaki bağlantı yolunu kullanarak garaja ulaşabilecek ve araçlarını park ettikten sonra buradan dilerlerse servisleri kullanarak şehir merkezine gidebilecek.