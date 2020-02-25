“Kamu çalışanları müjdeli haberler bekliyor”

Vergi oranlarında artan oranlı tarife uygulanmakta, elde edilen gelir dilimlere ayrıldığını ve her dilime ayrı vergi oranı uygulandığını ifade eden Başkan Burunkaya, Yani gelir arttıkça vergi dilimi yükseldiğini belirtti.

2020 yılında %15’lik vergi dilimine giren toplam kazanç tutarının üst limiti 18 bin TL’den 22.000 liraya yükseltildiğine de değinen Türk Büro Sen Nevşehir Şube Başkanı Mehmet Burunkaya, “Her ne kadar bu artış, geçtiğimiz yıllara oranla daha makul olsa vergide adaleti sağlayacak bir rakam olmaktan oldukça uzak bir seviyede bulunuyor.

Vergi adaletsizliğinin giderilmesi için böyle bir uygulama, bütün çalışanlar için de hayata geçirilmeli ve bütün kamu görevlilerinin gelir vergisi oranı %15 olarak belirlenmelidir.” Dedi.

Vergi haftasında, verginin alınmasında büyük emekleri olan yani mutfağında çalışan hazine ve maliye bakanlığı ile gelir idaresi başkanlığı çalışanları da unutulmaması gerektiğini vurgulayan Mehmet Burunkaya, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nda personel yetersizliği dolayısı ile her bir çalışan iki kişilik iş yapmak zorundadır. Kurumda boş kadrolara atama yapılmadığı için çalışanların çalışma koşulları oldukça ağır hale gelmiştir. Mesai kavramı unutulmuş, yoğun çalışma temposundan dolayı sosyal yaşantısı olmayan çalışanların, kişisel ve ailevi sorunları gittikçe artmıştır.

Hangi işin, hangi işe eşit olduğu belirlenmeden (iş tanımı yapılmadan ) çıkarılan 666 sayılı KHK ile aynı işi yapanlar arasında önemli ölçüde ücret farklılıkları ortaya çıkmıştır. Maliye ve GİB çalışanlarının özel hizmet tazminatları artırılarak diğer kamu kurumlarıyla eşitlenmeli ve adaletsizlik giderilmelidir. Kurumda aynı işi yapanlar arasında ücret adaletsizliği ve fırsat eşitsizliği devam etmektedir. Bu adaletsizliğin giderilmesi için hem Gelir’de hem de Gider’de çalışan Maliyeciler, kurum içi uzmanlık sınavlarının biran önce açılmasını beklemektedir.

Vergi politikaları oluşturulurken, vergi çalışanlarının öneri ve teklifleri alınmamaktadır. Maliye'de örgütlü Sendika ve Sivil Toplum Kuruluşları yok sayılmaktadır. Maliye çalışanları af uygulamalarının başlatıldığı süreçte, adeta köle muamelesine tabi tutularak, mesai mefhumu tanınmadan çalıştırılmaktadır. Kurum çalışanlarının ağır iş temposuna, vergi aflarıyla gelen yeni bir iş yükü binmekte, personel mükelleflerle karşı karşıya gelmektedir.

Gece-gündüz, hafta sonu demeden bayram tatillerinde dahi çalışarak Devlet hazinesini parayla doldurma görevini yürüten fedakar vergi memurlarının sorunları çözülmeden kutlamaların kabul edilmesi mümkün değildir.

Türk Büro-Sen olarak, ekonomimizin ayakta kalması için canla başla çalışan Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarının insan onuruna yakışır şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini, Gelir Vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesini, ya da maaş artışlarının vergi dilimleri dikkate alınarak yapılmasını, memurlara yapılan artışların vergi ile geri alınmasının önüne geçilmesi gerektiğini kamuoyuna saygı ile duyururuz.” dedi.