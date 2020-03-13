banner283

Son Dakika

Kamu binalarına virüs önlemi

NEVŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ TİP KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEMELERİNİ ARTTIRMAYI SÜRDÜRÜYOR. EĞİTİM, SOSYAL, KÜLTÜR, SANAT VE SPORTİF KURS VE FAALİYETLERİNİ İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR ASKIYA ALAN NEVŞEHİR BELEDİYESİ, OLUŞTURDUĞU ÖZEL BİR EKİP VASITASIYLA DA VATANDAŞLARIN YOĞUN OLARAK BULUNDUKLARI ALANLARI VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİNALARINI İLAÇLAYARAK DEZENFEKTE EDİYOR.

Nevşehir 13.03.2020, 16:47 13.03.2020, 18:29
Kamu binalarına virüs önlemi
banner230

Nevşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse karşı önlemelerini arttırmayı sürdürüyor. Eğitim, sosyal, kültür, sanat ve sportif kurs ve faaliyetlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya alan Nevşehir Belediyesi, oluşturduğu özel bir ekip vasıtasıyla da vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının binalarını ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Nevşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsüne karşı Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel bir ekip vasıtasıyla, vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı otobüs terminali, parklar, dinlenme alanları, kültürel ve spor tesisleri, camiler, özel halk otobüsleri ve öğrenci servislerini ilaçlayarak dezenfekte etti.

Püskürtmeli tulumbalar ve buharlı dezenfeksiyon makineleri ile bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelleyen dezenfeksiyon işlemini titizlikle yürüten belediye ekipleri, bu çalışmalarında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler kullanıyor.

Belediye ekipleri son olarak il merkezindeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarını viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı dezenfekte ederek ilaçladı.

Vatandaşların virüslere karşı korunmasına yönelik etkili çalışmalarını hafta sonu da sürdürecek olan belediye ekipleri kent merkezindeki tüm okullarda dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapacak.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@