Kamu binalarına virüs önlemi
NEVŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ TİP KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEMELERİNİ ARTTIRMAYI SÜRDÜRÜYOR. EĞİTİM, SOSYAL, KÜLTÜR, SANAT VE SPORTİF KURS VE FAALİYETLERİNİ İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR ASKIYA ALAN NEVŞEHİR BELEDİYESİ, OLUŞTURDUĞU ÖZEL BİR EKİP VASITASIYLA DA VATANDAŞLARIN YOĞUN OLARAK BULUNDUKLARI ALANLARI VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİNALARINI İLAÇLAYARAK DEZENFEKTE EDİYOR.
Nevşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse karşı önlemelerini arttırmayı sürdürüyor. Eğitim, sosyal, kültür, sanat ve sportif kurs ve faaliyetlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya alan Nevşehir Belediyesi, oluşturduğu özel bir ekip vasıtasıyla da vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının binalarını ilaçlayarak dezenfekte ediyor.
Nevşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsüne karşı Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel bir ekip vasıtasıyla, vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı otobüs terminali, parklar, dinlenme alanları, kültürel ve spor tesisleri, camiler, özel halk otobüsleri ve öğrenci servislerini ilaçlayarak dezenfekte etti.
Püskürtmeli tulumbalar ve buharlı dezenfeksiyon makineleri ile bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelleyen dezenfeksiyon işlemini titizlikle yürüten belediye ekipleri, bu çalışmalarında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler kullanıyor.
Belediye ekipleri son olarak il merkezindeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarını viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı dezenfekte ederek ilaçladı.