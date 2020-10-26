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Kamu bankaları KOBİ'lere yönelik Mikro İşletmeler Destek Paketi'ni hayata geçirdi

Kamu bankaları, KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi'ni hayata geçirdiğini duyurdu.

Nevşehir 26.10.2020, 14:43
Kamu bankaları KOBİ'lere yönelik Mikro İşletmeler Destek Paketi'ni hayata geçirdi
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Kamu bankalarıKOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi'ni hayata geçirdiğini duyurdu.

KGF teminatlı, 48 aya kadar vade ve yıllık yüzde 11,5 faizle kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalar yararlanabilecek.

Paket kapsamında firmalar kurumsal kart, doğrudan borçlandırma sistemi, tedarik zinciri finansmanı mal alımına yönelik teminat mektubu, güvenceli çek, nakit çekimine kapalı kurumsal kredili mevduat hesabı ürünleri üzerinden Nakit İşletme Kredisi kullanabilecek.

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