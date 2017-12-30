banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Kamil Gülmez yeniden CHP’nin il başkanı

Cumhuriyet Halk Partisinin 36. Olağan il kongresi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 18:49
Kamil Gülmez yeniden CHP’nin il başkanı
banner230

Partililerin yoğun katılım sağladığı il kongresine CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Genel Sağlık İş Sendikası Genel Sekreteri Sadık Doğrul, Kayseri ve Kahramanmaraş İl Başkanlarının yanı sıra ilçe başkanları ve partililer katıldılar.

Seçimin blok liste ile mi yoksa çarşaf liste ile mi yapılacağının oylanması sonucunda seçimin blok liste ile yapılması genel kurula katılan delegelerin oylarıyla belirlendi.

Akşam saatlerine kadar süren oy kullanımının ardından yapılan oy sayımında İl başkanlığına yeniden aday olan Kamil Gülmez ve beraberindeki liste 81 oy alırken, Dr. Cuma Yorgancı ve beraberindeki liste ise 31 oy aldı.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim