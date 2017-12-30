Kamil Gülmez yeniden CHP’nin il başkanı

Partililerin yoğun katılım sağladığı il kongresine CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Genel Sağlık İş Sendikası Genel Sekreteri Sadık Doğrul, Kayseri ve Kahramanmaraş İl Başkanlarının yanı sıra ilçe başkanları ve partililer katıldılar.

Seçimin blok liste ile mi yoksa çarşaf liste ile mi yapılacağının oylanması sonucunda seçimin blok liste ile yapılması genel kurula katılan delegelerin oylarıyla belirlendi.

Akşam saatlerine kadar süren oy kullanımının ardından yapılan oy sayımında İl başkanlığına yeniden aday olan Kamil Gülmez ve beraberindeki liste 81 oy alırken, Dr. Cuma Yorgancı ve beraberindeki liste ise 31 oy aldı.