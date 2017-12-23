Kamil Gülmez il başkan adayı

Cumhuriyet Halk Partisinde merkez ilçe dışında tüm ilçe kongrelerinin yapılmasının ardından İl Başkanlığı kongresine geri sayımda başladı.

Ocak ayında yapılacak olan il kongresi öncesinde tüm ilçe başkanlarıyla bir araya gelen İl Başkanı Kamil Gülmez adaylığını açıkladı.

Hacıbektaş ilçesinde Atatürk’ün ilçeye gelişinin yıldönümü etkinliklerine de katılan CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, tüm ilçe başkanlarıyla da bir araya geldi. Adaylığı konusunda ilçe başkanlarıyla istişarede bulunan Gülmez’i tüm ilçe başkanları ortak deklarasyon yayınlayarak yeniden il başkanlığına aday gösterdi.

Kendisine olan desteklerinden dolayı ilçe başkanlarına ve yönetimlerine teşekkür eden CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, il kongresinin parti teşkilatlarına hayırlı olması temennisinde de bulundu.