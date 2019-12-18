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Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği Görevli Polis Memuru Hacı Ali İkiz Bu Sabah Saatlerinde Geçirdiği Kalp Krizi Sonrasında Hayatını Kaybetti.
Nevşehir 18.12.2019, 12:05 18.12.2019, 12:16
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği görevli polis memuru Hacı Ali İkiz bu sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.
Polis memuru Hacı Ali İkiz’e Kozaklı ilçesinde bugün yapılan olan törenin ardından memleketi Kayseri’nin Tomarza ilçesine gönderilecek.
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