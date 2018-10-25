Kalfaoğlu yeniden aday olur mu?

NEVŞEHİR(MHA) Kamuoyunda bir çok aday adayının ismi öne çıkarken daha önce Nevşehir belediye başkanlığına aday olan ve seçilememesine rağmen parti kulislerinde yeniden ismi ifade edilmeye başlanan Şeref Kalfaoğlu’nun yeniden aday olup olmayacağına çevrildi.

Parti kulislerinden edinilen bilgiye göre Kalfaoğlu’nun yeniden aday gösterilmesi durumunda merkezde AK Partiyi zorlayacak tek parti Milliyetçi Hareket Partisi olacak.

Öte yandan yerel seçimlere sayılı aylar kala Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ve beraberindeki il yönetiminin bugünlerde bir araya gelerek partide belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği konusunda istekli olan isimlerin başvuru esaslarını belirlemesi de bekleniyor.

Partide aday adaylarından ücret alınıp alınmayacağı, özellikle belediye başkan adaylarının belirlenmesi konusunda nasıl bir yöntem izleneceği de söz konusu bu toplantıda belirlenecek.