Kale ve çevresi 20 Nisan 2020’de turizme açılacak

NEVŞEHİR(MHA) MHA Yazı İşleri Müdürü, Gazeteci Ali Çamur’un konuya ilişkin sorularını cevaplandıran Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gerek Kültür ve Turizm Bakanının, gerekse Maliye ve Hazine Bakanının konuya büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını ve Kale ve çevresindeki turizm alanlarının en kısa sürede bölge ve Türkiye turizmine kazandırılması için gerekli desteği vereceklerini belirtmelerinin büyük önem taşıdığını da belirtti.

Türkiye ve yurt dışından 9 büyük yatırımcının söz konusu alanda yatırım yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini de kaydeden Başkanı Arı, “Bizim en çok önemsediğimiz ve Şehrinde kaderini değiştirecek projelerden birisi Kale ve çevresinin turizme açılması. İstihdamı artıracak, şehrin ekonomik seviyesini en üst düzeye çıkaracak elimizdeki en önemli enstrümanımız burası. Hem seçimler döneminde hem de seçildikten sonra sık sık bu konuya büyük önem verdiğimizi her defasında dile getirdik. 2020 Yılına kültür ve turizm bakanlığı koruma amaçlı imar planı için yatırım programına aldılar. Beraberinde Meryem Ana Kilisesi ve Çanlı Kiliseyi de yine 2020 yatırım programına aldılar. Kültür ve Turizm Bakanımızda buradaki temaslarının ardından bu konudaki çalışmaları başlattı ve hızlandırdı. Biz yenileme ilanına çıktık. Cumhurbaşkanımızın imzasından sonra hukuki ve bütün işlemleri tamamlamış olacağız. Bizde bir yandan bürokratik işlemleri yürütüyoruz. Türkiye’den ve yurt dışından 9 yatırımcı burası ile ilgili çalışmalarını da sürdürüyorlar. Projelerini istedik. Bizim düşüncemiz orta alanlarda kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılacağı alanlar olarak düzenlensin diye düşünüyoruz. Yan taraflar butik oteller, aşağı tarafta ise bedeste ve benzeri alanlar olacak. Projeler geldikten sonra ihaleye çıkacağız. Hasılat paylaşımı yöntemiyle buranın işletilmesi istiyoruz. Biz burada 5-6 yıl sürebilecek bir inşaat süresi düşünüyorduk. Ancak geçtiğimiz günlerde şehrimize gelen Maliye ve Hazine Bakanımız Sayın Berat Albayrak bu inşaat süresinin 2023 yılında tamamlanması talimatını da verdi. Bu projenin şehrin yararına olduğuna kanaat getirdiler ve Sayın Bakanımız bu konuyla ilgili her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi. Başkan Yardımcılarımız Kültür ve Turizm bakanlığında konuya ilişkin görüşmelerini bizzat orada sürdürüyorlar. Bu arada biliyorsunuz belediye binamızın Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisini de yaptık. Kapadokya Alan Başkanlığı şehrimizde kalacak. 20 Nisan 2020 de kısmen turizme açacağız ve çalışmalarımızı da hızlandırarak sürdüreceğiz” dedi.