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Kaldırım işgalleri son sürat devam
Nevşehir il merkezinde özellikle ara sokaklarda araç sürücülerinin pervasızca kaldırımları işgal ettikleri görülüyor.
Nevşehir 15.01.2021, 13:36
NEVŞEHİR(MHA) Vatandaşı kaldırımlardan değil de yoldan yürümeye sevk eden kaldırım işgallerine karşın ilgililerin, yetkililerin ne yaptıkları, denetim yapıp yapmadıkları da muamma.
Yeni mahalle, Nevşehir Lisesi güzergahında sıkça karşılaşılan araçların kaldırım saltanatı karşısında vatandaşlar bu duyarsızlığa bir son verilmesini bekliyor.