'Kahvehanelerimize oyun izni verilsin'

NEVŞEHİR(MHA) Kahvehaneciler Odası Başkanı Necati Daşlıca, mevcut şartlarda kahvehaneci esnaflarının SGK, Vergi, kira, personel giderlerini bile karşılayamaz duruma geldiklerini dile getirirken, "Nevşehir Kahveciler Esnaf Odası Başkanlığımızda kayıtlı bulunan esnaflarımızın Korona virüs sebebiyle kapalı bulunan esnaflarımız işyerlerini 01. 06. 2020 tarihi itibariyle normalleşme süreciyle birlikte yeniden faaliyete geçirdiler. Kahvehanelerimiz yaklaşık 500 yıllık bir kültürün mirasıdır. Vatandaşlarımız stres atmak, arkadaşlarıyla okey, tavla, oyun kağıdı ve benzeri oyunlar oynamak için kahvehanelerimize gelmektedir. Normalleşme süreciyle açılan işyerlerimizde oyun oynanmaması nedeniyle müşterilimiz işyerlerimize gelmemektedir. Mevcut durumda iş yerlerimiz günlük masraflarının yanı sıra SGK, Vergi, Personel giderlerini bile karşılayamamaktadır. Bu şartlarda ödeyebilmesi de mümkün gözükmemektedir" açıklamasında bulundu.